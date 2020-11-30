İran'ın teklifi Dünya Wushu Federasyonu tarafından onaylandı

Dünya Wushu Federasyonu'nun korona talimatlarını üye federasyonlara ilettiğini belirten Leşgeri, 'Ülke içinde yarışmalar düzenlemek için bir protokole ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda bu konuda bir protokol hazırlayarak Tıp-Spor Federasyonu ve Sporda Korona ile Mücadele Genel Merkezi'ne sunduk' dedi.

Bu talimatın uluslararası bir boyutu olabileceğini fark ettiklerini dile getiren Leşgeri, 'Zira çeşitli wushu etkinliklerini düzenlemek için tüm kurallara sahibiz. Bu yüzden Dünya Wushu Federasyonu'na bunu sunduk ve bu protokolün tüm sporcu ve antrenörlerin sağlığını korumak için wushu müsabakalarının önünü açabileceğini düşünüyoruz' diye ekledi.

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