İranlı Muhsin Ahmedi, Sivas takımının teknik direktörü oldu

İran ve dünya wushusunda Düelin dalında dünya ve Asya madalyası sahibi Ahmedi, şampiyonluk konusunda başarılı bir performans sonrası Bulgaristan talui takımının teknik direktörü olarak çalıştı.

Ahmedi, Türkiye'ye gitmesi ile ilgili İRNA'ya yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'dayken Balkan Oyunları'na katılım için Türkiye'ye gittik ve görüşmeler yaptı. Türkiye'de görüşmelerim devam etti ve bu ülkede Sivas takımının direktörü olarak ssözleşme imzaladım' diye konuştu.

Şu anda Türkiye Sivas'ta talu öğretmeni olarak çalıştığını kaydeden Ahmedi, 'İran için iyi bir temsilci olmayı umuyorum. Taraflar anlaşırlarsa teknik direktörü olarak sözleşme imzalanacak. Sivas şehri Türkiye'nin talui başkentidir. Bulgar Federasyonu ile olan sözleşmem sona erdikten sonra İran wuhsusuna hizmet etmek istedim ancak bu olmadı veTürkiye'nin teklifini kabul ettim. Türkiye'de olmamın yararlı olmasını umuyorum' diye ekledi.

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