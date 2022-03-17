17 Mar 2022 03:39
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Sarhoş Asya snooker şampiyonu oldu

Sarhoş Asya snooker şampiyonu oldu

Tahran, İRNA- Emir Sarhoş, Asya Snooker şampiyonası son maçında Hintli rakibini yenerek antik kıtanın şampiyonu oldu.

Asya Snooker Şampiyonası son maçında Sarhoş, Hintli Singh Chada'yı 5-0 yenerek Asya Snooker'ın zirvesinde yer aldı.

6-11 Mart tarihleri ​​arasında Katar'da düzenlenen Dünya Bireysel Snooker Şampiyonası'nda ülkemizin temsilcileri Emir Sarhoş, Siyaveş Mezini ve Ali Revşenikiya'ydı.

Ülkemiz snooker temsilcileri geçtiğimiz yıllarda iki dünya snooker şampiyonluğu kazanmıştı.

Unutulmamalıdır ki dünya snooker şampiyonasında en yüksek puanlar tablosunun başında 136 puanla Siyaveş Mezini yer alıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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