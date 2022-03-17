Sarhoş Asya snooker şampiyonu oldu

Asya Snooker Şampiyonası son maçında Sarhoş, Hintli Singh Chada'yı 5-0 yenerek Asya Snooker'ın zirvesinde yer aldı.
6-11 Mart tarihleri arasında Katar'da düzenlenen Dünya Bireysel Snooker Şampiyonası'nda ülkemizin temsilcileri Emir Sarhoş, Siyaveş Mezini ve Ali Revşenikiya'ydı.
Ülkemiz snooker temsilcileri geçtiğimiz yıllarda iki dünya snooker şampiyonluğu kazanmıştı.
Unutulmamalıdır ki dünya snooker şampiyonasında en yüksek puanlar tablosunun başında 136 puanla Siyaveş Mezini yer alıyor.
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