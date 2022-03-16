Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanı: İran 10 uçak satın aldı

Nükleer Anlaşma uçaklarının akıbeti ve uçuşlarının durumuna değinen Muhammed Bahş, ''Nüklleer Anlaşma döneminde, bir Airbus grubu ve bir ATR grup olmak üzere iki grup uçak satın alındı, ancak Avrupa'nın uçakları destekleme taahhüdünün olmaması ve parça tedariğinde sürekliliğin bulunmaması nedeniyle İran'ın uçağın bakımını yapması çok zorlaştı'' dedi.

Sanayi ambargosunun uçağın bakımında etkili olduğunu, ancak Nükleer Anlaşma uçaklarının terkedilmediğine değinen Muhammedi Bahş, ''Satın alınan bu ATR uçaklarından 7 tanesi şu anda aktif ve uçuyorlar ve uçakların %25'inin genellikle bakım döneminde olması gerekiyor, bu nedenle Nükleer Anlaşma uçaklarının geri kalanının bakım döneminde olması nadir değildir'' diye belirtti.

Nükleer Anlaşma uçaklarının satın alınmasının devletin görevi olduğuna değinen Muhamme Bahs, ''Şimdi Homa'nın yoluna devam edebilmesi için tesislerin ve borçların makro düzeyde ödenmesine karar verilmesi gerekir'' ifadesine yer verdi.

Yetkili ayrıca önceki sözleşmelerin hükümlerinin gözden geçirilerek yaptırımların kaldırılması ve yeni koşullar yaratılması için müzakerelerde bulunulması amacıyla uçak alımına ilişkin müzakerelerin sürdürüleceğini açıkladı.

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