Tebriz-Alanya arasında direkt uçuşlar başlayacaktır

Doğu Azerbaycan Havaalanları Genel Müdürü Ramin Azeri, uçuşları her hafta Cumartesi sabahları saat 03:30’de Tebriz havaalanına iniş yapacak ve bir saat sonra Gazı Paşa Havaalanına hareket edecektir.

Pegasus havayolları tarafından gerçekleşecek uçuşlar bu firmanın Tebriz maksatlı ikinci maksadıdır. Bu firma şu an Tebriz- İstanbul arasında da uçuşlar gerçekleştirmektedir.

Tebriz havaalanından İstanbul, İzmir ve Ankara kentlerine de direct uçuşlar bulunmaktadır.

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