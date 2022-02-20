Meşhed-Adana uçuşları Nevruz'da başlyacak

İRNA'ya konuşan Caferi, 'Mart ayının başlarından itibaren Meşhed-Hamadan uçuşu Ata Havayolları tarafından gerçekleştirilecek' dedi.

Caferi ayrıca Pegasus Hava Yollarının yeni Airbus 320 uçağı ile Nevruz'dan sonra Türkiye'nin Adana kentine uçuşlar başlatacağını kaydetti.

Meşhed'deki Şehid Haşiminejad Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlar, bu yılın başından bu yana geçen yılın aynı dönemine göre %73 arttı.

Bu Uluslararası Havalimanı 540 hektarlık alanıyla Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'ndan sonra ülkenin en yoğun ikinci havalimanıdır. Havalimanında korona öncesi günlük 180 ve hatta bir dönem 250 uçak seferi düzenleniyordu.

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