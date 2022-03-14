İran Gümrüğü, Fikri Mülkiyet Politika Belirleme Konseyi Üyesi Oldu

Cumhurbaşkanının başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, İran gümrüklerinin, ülkenin ekonomik sınır hizmeti konumunda olması nedeniyle, fikri mülkiyet alanındaki yürütme makamlarının faaliyetlerinin Ulusal Politika Konseyi'ne üyeliği ve Koordinasyonu hakkında bir karar alındı.
Tahran,İRNA-Bakanlar Kurulu, İran İslam Cumhuriyeti Gürmük Başkanı'nın fikri mülkiyet alanındaki yürütme makamlarının faaliyetlerinin Ulusal Politika ve Koordinasyon Konseyi'ne üyeliğini onayladı.
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