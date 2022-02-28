İran'ın toplam dış ticaret hacmi 90 milyar doları geçti

Gümrük istatistiklerine göre, yılın ilk 11 ayında İran'ın dış ticaret hacmi 90 milyar doları buldu. Bu, ülkenin yıl sonuna kadar tarihi maksimum 100 milyar dolara ulaşmasını sağlayabilir.

11 ay boyunca İran'ın dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %38 arttı.

İran Gümrük Başkan Yardımcısı Furud Asgeri, 'Yılın ilk 11 ayında İran'ın dış ticaret hacmi 90 milyar dolar değerinde 149,4 milyon ton olarak gerçekleştie' diyerek dış ticaret hacminin ağırlık bazında yüzde 12 arttığını kaydetti.

İran Gümrük Başkan Yardımcısı, 'İhracat 41,5 milyar dolar değerinde 112 milyon ton, ithalat ise 46,5 milyar dolar değerinde 36,7 milyon ton oldu. Ağırlık ve değer bazında ihracat sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 40, ithalat ise sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 36 arttı'dedi.

Tahminlere göre, İran'ın toplam ihracatının hacmi yılsonunda 50 milyar doları geçebilir.