İran'ın Pekin Büyükelçisi Kış Oyunlarına katılan milli Paralimpikçilere başarılar diledi

Bu akşam ülkemiz temsilcilerine korona pandemisi koşulları ve uygulanan sıkı sağlık protokolleri nedeniyle katılamayacağını belirten bir video mesajı gönderdi.

Kişaverzzade mesajında şu ifadeleri kullandı:'

'Mübarek Ramazan Bayramı'nda sizlerle bu şekilde irtibat halinde olduğum için çok mutluyum. Umarım şimdiye kadar oyun alanında iyi bir konaklama deneyimi yaşamışsınızdır ve her şeyden çok, büyük çabalarınız için sizi tebrik ederim. Paralimpik Oyunları, olağanüstü ve yorulmak bilmeyen ruhunuzun parlamasıdır.

Oyunların bu döneminin açılış töreninde İran konvoyunun bulunması ,Çin medyasına çok iyi yansıdır ve bugünlerde ülkemiz milli takımıyla yapılan röportajlar ve görüşmeler de oldukça ilgi gördü.

Açılış töreninde ülkemizin konvoy geçit törenini izlemek için hazır bulunan tek İranlı olmaktan onur duydum. Kuşkusuz spor sahneleri dünyada yaratılan en güzel olaylardan biridir ve spor, insan ruhunun ve büyüklüğünün iradesini, gücünü ve düşüncesini gösteren bir arenadır.

Siz kahramanlar olarak rolünüz çok belirgin ve dayanıklılık, direniş ve ilerlemenin fenerisiniz. Bir kez daha, size ve bu oyunlarda yer alan tüm insanlara içtenlikle teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum''.

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