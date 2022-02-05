Guterres: Olimpiyatlar barış ve dayanışmanın mümkün olduğunu göstermek için bir fırsat

Çin Kış Olimpiyatları'na katılmak için Pekin'e giden Guterres, 'Şu anda, Olimpiyat Oyunlarının mesajı olan birlik ve dayanışma mesajına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Popülizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve Yahudi karşıtlığı gibi ifadeler karşısında burada ve her kültürden, ülkeden, etnik kökenden ve dinden sporcularla birlikte olmanın büyük bir mesaj olduğunu biliyoruz' ifadesini kullandı.

Bu yarışmaların bir hoşgörü, karşılıklı saygı mesajı ve adil bir şekilde rekabet edip aynı zamanda kardeş olunabileceğinin kanıtlandığı bir içeriği olduğuna değinen Guterres, 'Dünyada elbette rekabet var ama bu rekabet ille de düşmanlık anlamına gelmiyor. Bu yarışma, dünyanın bir araya gelmesine ve korona virüsü, iklim değişikliği ve eşitsizlik gibi günümüzün muazzam zorluklarıyla yüzleşmesine olanak sağlamalı ve Olimpiyat Oyunlarının mesajı da bu' diye belirtti.

Olimpik ateşkesin barışın öneminin en önemli ve kadim sembolü olduğunu vurgulayan Guterres, 'Birkaç gün önce Etiyopyalıları Olimpiyat ateşkesine atıfta bulunarak savaşı bitirmeye çağırma fırsatım oldu. Dünyada çok fazla çatışma gördüğümüzde, olimpiyatlara ev sahipliği yapmanın önemini anlıyoruz. Bu oyunlarda ne yazık ki savaşta olanlar dahil tüm ülkelerin yer aldığını, bu oyunların barışın, birliğin ve dayanışmanın mümkün olduğunu göstermek için bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz' diye konuştu.

2022 Kış Oyunları'na katılan tüm Olimpik ve Paralimpik sporcuları bir mesajla tebrik eden Guterres, 'Olimpiyat ruhu barış, karşılıklı saygı ve anlayış ruhudur. Genç sporcular bu nitelikleri somutlaştırıyor ve hepimize ilham veriyor. Tüm katılımcılara ve izleyicilere bir insanlık ailesinin parçası olduğumuzu hatırlatmak için bu ruhun Olimpiyatların ötesine geçeceği umuyorum' diye ekledi.

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