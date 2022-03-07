Azad Üniversitesi'nde yabancı öğrenciler için ilk konsolosluk işleri ofisi açıldı

Azad Üniversitesi Uluslararası İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı, Bilim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın işbirliği ile açılan ilk konsolosluk işleri ofisi eğitim, araştırma, konsolosluk işleri, uluslararası öğrencilerin kabulü, öğrenci desteği ve Uluslararası İşbirliği ve Bilimsel Diplomasi Ofisi dahil olmak üzere çeşitli bölümlerden oluşmaktadır.

İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tahrançı, Azad Üniversitesi'ndeki yabancı öğrenciler için açılan ilk konsolosluk işleri ofisinin Devrim Lider Temsilciliği Ofisi, "Selam" Kültür Merkezi kompleksi, "Selam" TV kayıt stüdyosu, Direniş Salonu, "Büşra" Kolay Evlilik Merkezi, Rezevi Bilgi Merkezi, Mena Yardım Merkezi, Kuran ve Atrat Araştırma Enstitüsü, "Parlak Gelecek" Merkezi gibi kurumları barındırdığını söyledi.

Tahrançı 2020-2021 eğitim yılında Azad Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrencilerin sayısının yüzde 400 arttığını kaydetti.

İslam Azad Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İranlı Olmayan Öğrencilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Aladdin Burucerdi ise geçen Ekim ayında 100 bin yabancı öğrenciye ulaşabileceklerini düşündüğünü belirterek, halihazırda İran'da ikamet eden ve ikamet etmeyen yaklaşık 40 bin yabancı öğrencinin bu üniversitede eğitim gördüğünü dile getirdi.

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