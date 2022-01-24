İslami Azad Üniversitesi Keşm Şubesi ,Yabancı tıp öğrencisini kabul ediyor

Burucerdi,’’İran, uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma alanında her zaman önde gelen ülkelerden biri olmuştur ve ülkenin öğretim görevlileri ve öğrencileri birçok başarıya imza atmıştır’’ dedi.

Keşm, Hengam ve Lark adalarından oluşam Keşm kenti 150 bin nüfus ile Fars Körfezinde yer almıştır.