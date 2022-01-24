İslami Azad Üniversitesi Keşm Şubesi ,Yabancı tıp öğrencisini kabul ediyor

Burucerdi,’’İran, uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma alanında her zaman önde gelen ülkelerden biri olmuştur ve ülkenin öğretim görevlileri ve öğrencileri birçok başarıya imza atmıştır’’ dedi.
Keşm, Hengam ve Lark adalarından oluşam Keşm kenti 150 bin nüfus ile Fars Körfezinde yer almıştır.
Tahran,İRNA-- İslami Azad Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Alaeddin Brucerdi yaptığı açıklamada, Keşm şubesinin imkanlar ve teçhizatının yabancı öğrenci çekmek için çok cazip olduğunu söyledi.
Burucerdi,’’İran, uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma alanında her zaman önde gelen ülkelerden biri olmuştur ve ülkenin öğretim görevlileri ve öğrencileri birçok başarıya imza atmıştır’’ dedi.
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