Erdebil İslami Azad Üniversitesi Türk öğrencileri kabul edecek

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Resuli, Türkiye'ye son dönemde yaptığı ziyarete değinerek, Erdebil İslami Azad Üniversitesi'nin bilimsel kazanımlarını Türkiye üniversiteleri ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Türkiye'deki üniversiteleri yabancı öğrencilerin kabulü ve bu ülkenin üniversiteleri ile bilimsel kazanımları paylaşmak amacıyla gezdiklerini ifade eden Rektör Resuli, 'Türkiye gezisi sırasında bir Türk holding şirketi ve bir turistik acente ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre Üniversitemiza yabancı öğrenci almayı ve Çin, İran ve Türkiye'nin ortak katılımıyla alzaymır hastalığının tedavi edildiği özel bir klinikin kurulması öngörmekteyiz' dedi.

Sereyin'de Turizm Yüksek Eğitim Kurumu'nun kurulması ve Erdebil turizm sektöründe yatırımın protokolün diğer maddelerinden olduğuna dikkati çeken Resuli, Türkiye gezisinin Erdebil İslami Azad Üniversitesi'nin uluslaraarsı etki ve gücünü artırmak hedefiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye'ye yaptıkları ziyarette Türkiye Gençler Birliği'nde 500 civarında gencin katıldığı etkinlikte konuşma yaparak Erdebil İslami Azad Üniversitesi'nin olanaklarını ve Türk gençler için avantajlarını anlattıklarını kaydeden Rektör Resuli, etkinlik sonucu aldıkları kararla 20 Türk gencinin İslami Azad Üniversitesi'nde birkaç gün konuk olarak durumu yakından incelemeleri için yakında Erdebil'e geleceklerini sözlerine ekledi.