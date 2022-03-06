Meşhed-Şam arası uçuşlar yeniden başladı

Rezevi Horasan Havalimanları Genel Müdürü Mahmud Emani Boni, İmam Hüseyin'in (a.s.) doğumunun yıldönümü olan Şaban ayının üçüncü günü vesilesiyle, bugün akşam saat 6'da Meşhed'den Şam'a direkt uçuşların başladığını söyledi.
Boni, yolcuların negatif PCR testi ve aşı kartı sonucunu ibraz etmeleri gerektiğini belirterek, yurt dışı seyahatlerinin koşullarına değindi.
Şam'a giden Meşhed uçuşu, Suriye'de savaşın başlamasından önce faaliyet gösteriyordu, ancak son on yılda savaşın başlamasıyla askıya alındı.
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