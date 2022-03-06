6 Mar 2022 20:20
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News Code: 84673458
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Meşhed-Şam arası uçuşlar yeniden başladı

Meşhed-Şam arası uçuşlar yeniden başladı

Meşhed, İRNA- Rezevi Horasan Havalimanları Genel Müdürü Mahmud Emani Boni, 6 Mart Pazar gününden itibaren Meşhed - Şam arasında doğrudan uçuşların başladığını duyurdu.

Rezevi Horasan Havalimanları Genel Müdürü Mahmud Emani Boni, İmam Hüseyin'in (a.s.) doğumunun yıldönümü olan Şaban ayının üçüncü günü vesilesiyle, bugün akşam saat 6'da Meşhed'den Şam'a direkt uçuşların başladığını söyledi.

Boni, yolcuların negatif PCR testi ve aşı kartı sonucunu ibraz etmeleri gerektiğini belirterek, yurt dışı seyahatlerinin koşullarına değindi.

Şam'a giden Meşhed uçuşu, Suriye'de savaşın başlamasından önce faaliyet gösteriyordu, ancak son on yılda savaşın başlamasıyla askıya alındı.

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