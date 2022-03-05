İran, Dünya 40 Yaş Üstü Yürüyüş Şampiyonası'nda birinci oldu

Dünya Gaziler Yürüyüşü bugün Umman'ın başkenti Maskat'da düzenlendi.

Dünya yürüyüş şampiyonasının özel müsabakalarında ülkemizin yürüyüş takımı, İran atletizm tarihinde ilk kez yirmi madalya kazanarak sıralama tablosunun zirvesinde yer almayı başardı.

Bu dönemde 14 sporcuyla (7 kadın ve 7 erkek) müsabakalara katılan İran'ın emektar takımı, farklı yaş kategorilerinde 7 altın, 8 gümüş ve 5 bronz (bireysel ve takım halinde) madalya kazandı.

Bu yarışmada 5 madalya ile Kanada, 4 madalya ile Avustralya ve İspanya ve 2 madalya ile Yunanistan ikinci ila beşinci sırayı aldı.

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