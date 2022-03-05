6 Mar 2022 01:13
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İran Spor Bakan Yardımcısı Dünya Etnik Sporlar Konfederasyonu toplantısına katıldı

İran Spor Bakan Yardımcısı Dünya Etnik Sporlar Konfederasyonu toplantısına katıldı

Tahran, İRNA- Kültür ve Halk Sporlarını Geliştirmeden Sorumlu Spor Bakan Yardımcısı, Dünya Etnik Sporlar Konfederasyonu'nun yıllık toplantısına katılmak üzere Cumartesi günü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gitti.

İki gün boyunca Bakü'de düzenlenen yıllık toplantıya İran Spor Bakan Yardımcısı Sina Kelhor ve Kırsal Sporlar ve Yerli Oyunları Federasyonu Başkanı Muhammed Tağı Emiri Horasani katıldı.

Toplantıda İranlı temsilciler, organizasyon komitesinin daveti üzerine bazı spor bakanları ve diğer ülkelerden yetkililerle geleneksel sporların ve oyunların korunması ve yeniden canlandırılması ve bunları dünya çapında tanıtmanın yollarını ele alınacak.

Bu toplantı bu akşam başladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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