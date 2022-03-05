İran Spor Bakan Yardımcısı Dünya Etnik Sporlar Konfederasyonu toplantısına katıldı

İki gün boyunca Bakü'de düzenlenen yıllık toplantıya İran Spor Bakan Yardımcısı Sina Kelhor ve Kırsal Sporlar ve Yerli Oyunları Federasyonu Başkanı Muhammed Tağı Emiri Horasani katıldı.

Toplantıda İranlı temsilciler, organizasyon komitesinin daveti üzerine bazı spor bakanları ve diğer ülkelerden yetkililerle geleneksel sporların ve oyunların korunması ve yeniden canlandırılması ve bunları dünya çapında tanıtmanın yollarını ele alınacak.

Bu toplantı bu akşam başladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish