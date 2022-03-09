Portekiz basını: Tarımi, ceza sahasındaki milyoner

Portekiz'in prestijli gazetesi "Record", Mehdi Tarımi'nin Porto'daki ikinci sezonunda takımın temel direklerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bu forvet asla rakibin ceza alanını ihmal etmez" ifadesini kullandı.

Tarımi, Portekiz Premier Ligi'ndeki üçüncü sezonunda 14 gol kaydetmiş durumda.

Record, "Gerçek şu ki Mehdi Tarımi ceza sahasında parladığı için 'milyoner' sayılabilir'' diye belirtti.

İran milli futbol takımı forveti Tarımi, üç sezon önce Portekiz Premier Ligi'ne giderek Rio Ave'ye katıldı ve bu takımda başarılı bir yılın ardından büyük ve prestijli Porto kulübüne transfer oldu.

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