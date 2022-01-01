Tarımi'nin Chelsea'ye attığı gol 2021'in en iyi golleri arasında

2021'in bitmesiyle birlikte Extra dergisi 2021'de atılan ilk 10 ve kalıcı golleri tanıttı. Bu goller futbolseverlerin aklında kalacak.

İlginç olan nokta ise Mehdi Tarımi'nin Chelsea'ye attığı golün de geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi 10 gol arasında yer alması.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Tarımi, Chelsea'ye karşı elenmesine rağmen, çeyrek finalde rövanş golü attı. Bu gol sonsuza kadar hatırlanacak.

2021'in en iyi golleri arasında Middle Damskard'ın İngiltere'ye attığı gol, Chel Chrisand Beliva'nın Krivo'ya attığı gol, Eric Lamela'nın Arsenal'e attığı gol, Patrick Chic'in İskoçya'ya attığı gol, Guitar Hans'ın Newtries'e attığı gol, Alison Beger'in West Bromwich Albion'a karşı golü, Caspian'ın Metz'e karşı golü, Mohamed Salah'ın Manchester City'ye attığı gol, bu yılki diğer en önemli gollerdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish