İran, insan haklarının araç olarak kullanılmasına karşı çıktı

Cenevre’de düzenlenen İnsan Hakları Konseyi esnasında Namibya Adalet Bakanı İvon Dosab ile görüşen Garipabadi, İran’ın insan haklarındaki başarılarını sayarak, tek taraflı uygulamalar ile terörizmin insan hakları üzerindeki etkilerini anlattı.

Batılı ülkelerin İran halkının insan haklarına destek verdiği iddialarına değinen Garipabadi, tek taraflı ambargoları ve bundan dolayı geniş insan hakları çiğnenmelerini eleştirdi.

Namibya Adalet Bakanı da ülkesinin tek taraflı ambargolara ilke olarak karşı olduğunu belirterek, bu uygulamaların insan hakların çiğnenmesi olarak nitelendirdi.

Dosab, insan hakları kavramının siyasi bir araç olarak kullanılmasını ve bu yönde çifte standartları mahkum ederek, İnsan Hakları konseyinin siyasi uygulamalardan uzak teknik bir kurum olması gerektiğini söyledi.

Taraflar görüşmede iki ülkenin adli konularda işbirliği yollarını incelediler.

Garipabadi ayrıca Sri Lanka Dışişleri Bakanı Pires ve Adalet Bakanı Ali Sabiri ile de görüştü.

Görüşmede taraflar batılı ülkelerin ve ABD’nin insan haklarını gelişmekte olan ülkelerle bağımsız ülkelere bir baskı unsuru olarak kendi dış politika hedeflerine ulaşmak için kullandığı ve buna karşı alınacak konularını masaya yatırdılar.

Garipabadi ayrıca video konferans yöntemiyle düzenlenen bir oturumda İran’ın insan hakları konusundaki tutumunu Bağlantısızla Hareketi ülkeleri temsilcilerine anlattı.

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