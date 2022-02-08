Tahtı Revançı: İran'a karşı tek taraflı yaptırımlar insanlık suçudur

BM'de konuşan Tahtı Revançı, 'Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nun 76. Genel kurulu'nda belirttiği gibi İnsani unsurlar, insanlığa karşı suç işlemekle eşdeğer suç teşkil eden eylemlerdir. İran halkına yönelik tek taraflı yaptırımlar, özellikle de ilaç ve hümaniter kalem yaptırımları, insanlığa karşı suçlara eşdeğer cinayetlerdir. Yaptırım uygulayan ülkeler bu tür iğrenç suçlar için cezasız kalmamalıdır' dedi.

Daha geniş veya sistematik bir politikanın parçası olarak sivil nüfusu hedef alan ve insanlara daha fazla acı veren tek taraflı yaptırımların tek taraflı zorlayıcı eylem olarak bir ihlal olduğuna değinen Tahtı Revançı, bu tür yaptırımların insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuku çiğnediğini ifade etti.

Tek taraflı veya çok taraflı tüm yaptırımların sıradan insanlar için olumsuz sonuçları olduğunu ve çocukları, kadınları, yaşlıları, hastaları ve yoksulları orantısız bir şekilde etkilediğini dile getien Tahtı Revançı, 'Yaptırımların ciddi insani sonuçları vardır. Kovid-19 gibi bir salgın krizinde yaptırımların geniş kapsamlı sonuçları oluyor ve insanların sağlığını ve yaşamlarını diğerlerinden daha fazla riske atıyor' diye konuştu.

İnsani yardım aktivistlerinin genellikle yaptırımların hakim olduğu bir ortamda çalışırken zorluklarla karşılaştığını ifade eden Tahtı Revançı, 'Bu tür eylemlerin istenmeyen sonuçları, insani yardımın en çok ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılmasını engelleyebilir ve ihtiyacı olanlar üzerinde caydırıcı bir etki yaratacaktır' diye ekledi.

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