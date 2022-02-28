Garipabadi, Avrupa ve BM’nin münafıklar grubu üyelerinin yargılanmasını sağlamasını istedi

Garipabadi, Cenevre’de düzenlenen İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’ İnsan hakları konusunda İran’ın ilkesel politikası, toplumun tüm kesimlerinin insan haklarının arttırılmasıdır. Bizim insan haklarına desteğimiz hem bizim dini köklerimizde vardır hem de uluslararası taahhütlerimizden kaynaklanmaktadır.

Bazı yönetimlerin insan hakları konusundaki ikili tutumunu eleştiren Garipabadi, ‘’ Herkes insan haklarından konuşmaktadır ve hatta bir suçluya destek için siyasi destekler ve medya desteği seferber edilmektedir fakat bazıları bilinçli olarak İran halkının ambargolardan dolayı insan haklarının çiğnenmesini es geçiyorlar. ‘’ dedi.

ABD’nin tek taraflı ambargoların ilk sırasında yer aldığını ifade eden Garipabadi, ‘’ ABD yönetimi diğer devletlere isteklerini tahmil etmek için ticari ambargolar, yatırımları önleme, varlıkları bloke etme uygulamakta, özellikle bankacılık ve mali sistemlere uygulanan ambargolar insani çabaları sekteye uğratmaktadır.’’ dedi.

Ambargoların İran’ın ilaç ve tıbbı malzemeye ulaşmasını engellediğini ve doğal afetler ve pandemi döneminde insani yardımları ulaştırmayı engellediğini ifade eden Garipabadi, ‘’ ABD kendini dünyanın polisi ilan etmekte ve her türlü uluslararası hukuku ayaklar altına almaktadır. Bu yasa dışı davranış ne meşrudur ne de huhuki, uluslararası camia bu davranışa tahammül etmemelidir.’’ Dedi.

Ambargoların silah ve bir tecavüz unsuru olduğunu ifade eden Garipabadi, tek taraflı ambargoların insan haklarını aykırı olduğunu söyledi.

İran’ın terörizmin en büyük kurbanı olduğunu ifade eden Garipabadi, münafıklar grubunun 12 bin İran vatandaşını katlettiğini belirterek, Avrupa ülkeleri ve ABD’nin terörist gruplar için güvenli bir ortama dönüştüğünü söyledi.

General Kasımi’nin terör olayına değinen Garipabadi, bunun bir devlet terörü olduğunu ve tüm uluslararası kanunlar ve kurallara aykırı olduğunu ve ABD’nin IŞİD’e bir hediyesi olduğunu söyledi.

İran’ın beş nükleer bilimci insanının Siyonist rejim tarafından ve ABD’nin desteği ile teröre kurban gittiğine işaret eden Garipabadi, bu gayri insani cinayetin müsebbiplerinin cinayetleri karşısında bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

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2012