Hatibzade’nin ABD’ye yanıtı: İran da sonsuza kadar beklemez

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ ABD, yıllardan beri Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilmiştir ve bundan dolayı böyle bir olayın yaşanmadığından emin olmalıyız.’’ dedi.

Tüm ülkelerin kendileri için alternatif yolları olduğunu ifade eden Hatibzade, ‘’ ABD alternatif iddiasının içi boş olduğu ispatlanmıştır. Blöf ve sert konuşmanın sonucu olmamıştır ve olmayacaktır. Karar vermenin bir sonucu olur.’’ diye yazdı.

Hatibzade, Beyaz Saray’ın karar vermesi durumunda anlaşmanın ulaşılır olduğunu ifade ederek, İran’ın iyi bir anlaşmaya hazır olduğunu fakat sonsuza kadar da beklemeyeceğini söyledi.

8. tur nükleer müzakereler iki aydan beri Viyana’da devam ediyor ve katılımcılar anlaşma taslağını hazırlamaktadırlar.

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2012