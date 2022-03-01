1 Mar 2022 09:41
Journalist ID: 1942
News Code: 84667121
0 Persons

Hatibzade’nin ABD’ye yanıtı: İran da sonsuza kadar beklemez

Hatibzade’nin ABD’ye yanıtı: İran da sonsuza kadar beklemez

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Amerikan meslektaşının, Tahran’ın diretmesi durumunda Washington’un nükleer müzakerelerden çekilmeye hazır olduğu sözlerine karşın, ‘’ İran anlaşmaya hazırdır fakat sonsuza kadar beklemez.’’ dedi.

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ ABD, yıllardan beri Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilmiştir ve bundan dolayı böyle bir olayın yaşanmadığından emin olmalıyız.’’ dedi.

Tüm ülkelerin kendileri için alternatif yolları olduğunu ifade eden Hatibzade, ‘’ ABD alternatif iddiasının içi boş olduğu ispatlanmıştır. Blöf ve sert konuşmanın sonucu olmamıştır ve olmayacaktır. Karar vermenin bir sonucu olur.’’ diye yazdı.

Hatibzade, Beyaz Saray’ın karar vermesi durumunda anlaşmanın ulaşılır olduğunu ifade ederek, İran’ın iyi bir anlaşmaya hazır olduğunu fakat sonsuza kadar da beklemeyeceğini söyledi.

8. tur nükleer müzakereler iki aydan beri Viyana’da devam ediyor ve katılımcılar anlaşma taslağını hazırlamaktadırlar.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha