İran temsilcisi Dünya Geleneksel Sporlar Konseyi'ne üye seçildi

Dünya Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Birliği'nin (ITSGA) yıllık toplantısı, Birliğin Başkanı Guy Jaouen'in başkanlığında bir web semineri şeklinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda, İran'dan Ali Feyzasa'nın 23 oyla ITSGA Konseyi'ne üye olduğu Dünya Konseyi'nin kalan iki sandalyesi için seçimler yapıldı. Konseydeki diğer koltuk, 22 oyla Hindistan'dan Niraj Kumar'a gitti.

ITSGA konseyi, dün gece kalan iki sandalye için seçim yapan 15 üyeden oluşuyor.

Dünya Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Birliği Konseyi üyeleri aşağıdaki gibidir:

1- Fransa'dan Gay Jaouen 2- İspanya'dan Pre Lauga 3- İtalya'dan Paolo Avigo 4- İran'dan Ali Feyzasa 5- Nijer'den Malma Barka 6- Cezayir'den Mamuni 7- Hindistan'dan Bharat 8- Tunus'tan İzzettin Bozid 9 - Peru'dan Wilfredo Chao 10. Güney Kore'den Jung Lee 11- Güney Afrika'dan Hussein Narker 12- Şili'den Carolina Poblete 13- Hindistan'dan Niraj Kumar 14- Kongo'dan Rashidi Salomo ‌ 15- Karayiplerden Jean Quico

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