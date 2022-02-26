Branko'nun Sepahan'daki varlığı ne kadar gerçek?

Sepahan futbol takımının teknik direktörü ‌Muharrem Nevidkiya, Premier Lig'in 19. haftasında Zobahen ile berabere kaldıktan sonra istifa etti.

Bu istifaya Sepahan Kulübü yönetimince kabul edilmezken, bu teknik direktör dün akşam bir yazı yayınlayarak görevine veda etti. Ayrıca Cumartesi günü antrenman sahasına gelmedi.

Bu olaydan sonra, yedek seçenekleri olarak Persepolis, İran milli takımı ve Umman milli takımı eski teknik direktörü Branko İvankoviç gündeme geldi.

Yakın zamanda Umman milli takımıyla olan sözleşmesini uzatan teknik direktör, Umman Futbol Federasyonu ile üç yıllık sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesini feshedemeyecek.

Öte yandan adı geçen isimlerden biri de Andre Panadi.. Görünüşe göre Sepahanlı yetkililer Muharrem Nevidkiya'nın dönmesinde ısrar ediyor ve Panadiç'e kendisine yardım etmesini teklif ediyor.

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