23 Şub 2022 15:37
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İran'ın 2022 Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinin maç tarihleri belli oldu

İran'ın 2022 Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinin maç tarihleri belli oldu

Tahran, İRNA- İran futbol temsilcilerinin 2022 Asya Şampiyonlar Ligi takvimi belli oldu.

İran'ın 2022 Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinin programı belirlendi. Böylece iki İran temsilcisi, Nisan ayının ikinci yarısında rakiplerine karşı yarışacak.

3. Grupta İran'ın Fulad Takımı, Katar'ın al-Garafa, Türkmensistan'ın Alah ve BAE'nin Şebab Alahli ile mücadele edecek.

4. Grupta ise İran'ın Sepahan takımı Özbekistan'ın Pahtakor, Katar'ın al-Dohail ve Altaavon veya al-Ceyş ile karşı karşıya gelecek.

Program, İstiklal ve Persepolis'in profesyonel lisans almamaları nedeniyle bu yarışmalara katılamaması durumunda açıklandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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