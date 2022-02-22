Kamranifer: Umut futbol takımının teknik direktörü Mehdevikia olarak kaldı

Bir televizyon röportajında konuşan Kamranifer, 'Mehdevikia, Umut futbol takımının baş antrenörü olarak çalışmaya devam edecek' diye belirtti.

Hamid Estili, Rahman Rızayi ve Hamid Dirahşan gibi isimlerin Umut ekibine liderlik edecek adayların yayınlanması ile ilgili Kamranifer, 'Ortaya çıkan isimler sadece spekülasyon. Umut takımının teknik direktörü ile Federasyon arasında iyi bir etkileşim var' diye belirtti.

Kamranifer, 'İş neredeyse bitti ve Mehdevikia kalacak ve baş antrenör olarak çalışmaya devam edecek. Yeni yönetim kurulu, Umut ekibini güçlendirmek için yeni bir planlama ile çalışacak. Mehdevikia çalışmalarına devam edecek ve umarız gelecek oyunlarda başarılı olur' diye ekledi.

Mehdevikia'nın Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalamaması üzerine Federasyonun teknik müdürlüğünden istifa etti ve Federasyonun başındaki değişiklikler Mehdevikia'nın Umut takımındaki varlığının sona ereceği söylentilerini güçlendirdi.

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