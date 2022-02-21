Endika'daki tarihi değirmenler

Ahvaz, İRNA- Huzistan ilinde yer alan Endika ilçesindeki tarihi su değirmenlerinin bazıları günümüzde bile yöre halkı tarafından kullanılmaktadır.
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