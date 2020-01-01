Simnan, İRNA- Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilindeki Zavgan Değirmeni, Kaçarlar döneminde inşa edilmiştir. İslam'dan önceki adının Zaviye Muğan olduğu söylenen bu değirmen, Simnan'ın su dağıtım sisteminin güzergahı üzerinde bulunmaktaydı. Bu bina 2002 yılında 5654 sayı ile İran Ulusal ANıtlar Listesi'ne eklenmiştir. Eskiden Simnan'da 19 değirmen olduğu rivayet edilmektedir. Bunlardan sadece ikisi günümüze kadar korunmuştur. Fotoğrafçı: Seyyid Abid Mirmasumi
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Zavgan Değirmeni'nden kareler
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