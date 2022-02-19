Alirıza Kurbani, Dubai Expo 2020'de konser verecek

Dubai Expo'da ülkemiz standının sanatsal etkinliklerinin ardından, Dubai Millenium Amfi Tiyatrosu'nda İran ve Azerbaycan'dan iki ünlü şarkıcının konseriyle fuarın amaçları doğrultusunda İran ile Azerbaycan'ın kültürel ortak noktalarının fuarda uluslar ve ülkeler arasındaki dostluğun simgesi olması vurgulanmıştır.

Alim Kasımov, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin en ünlü şarkıcısı ve müzik dünyasında tanınmış bir isimdir.

Kasımov Nobel Müzik Ödülü olarak bilinen IMC Ödülü'nü kazanmıştır. Bu ödül, Doğu'nun Bülbül'ü olarak bilinen Kasımov'a Azerbaycan makam müziğini tanıtma konusundaki sürekli faaliyetleri nedeniyle verildi.

Kurbani ve Kasımov, Mart ayının ilk Pazar günü Dubai saatiyle saat 21.00'den 22.30'a kadar sahnede olacak.

Bu programda, coşkulu bir müzisyen ve besteci olan Hesam Naseri'nin sanatsal yönetmenliği ve düzenlemesi altında Farsça ve Azerice dillerinde eserler seslendirilecek.

Gösteriye perküsyoncu Saman Samimi, perküsyoncu Milad Muhammedi, bas gitarist Dara Darayi, perküsyoncu Zekeriya Yusifi, santurcu Puya Sarayi, yine perküsyoncu Şayan Riyahi ile Azerbaycan kemençe ustası Rauf İslamov eşlik edecek.

www.expo20duduii.com adresindeki resmi Expo 2020 web sitesine giriş tüm müzik severler için ücretsiz olacak.

Rudeki Vakfı, Dubai Expo'da İran İslam Cumhuriyeti standının sanatsal etkinliklerinden sorumludur.

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