Vahidi: İran ve Pakistan ekonomik ilişkilerinin gelişmesi gerekli ve kaçınılmazdır

Pakistan’da temaslarda bulunan Vahidi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüşmesi sonrası IRNA’ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin derin ve geniş ilişkilere sahip olduğunu ve iki ülke yetkilileri arasında sürekli istişarelerin devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerin gelişmesi için gerekli kapasitelere sahip olduğunu ifade eden Vahidi, Pakistan üzerinden İran ve Türkiye’ye ticaretin başlandığı gibi bunun Avrupa’ya da bağlanmasının mümkün olacağını söyledi.

Vahidi, Pazartesi günü Pakistan'a yaptığı ilk resmi ziyarette Pakistan Ordusu Komutanı General Kamer Cavid Bacva ile bir araya geldi.

Vahidi ve başındaki heyet, Ravalpindi'deki Pakistan Ordusu Karargahında General Bacva ile bir araya geldi.

Toplantıya İran Büyükelçisi Muhammed Ali Hüseyni, İran sınır polisi komutanı General Ahmed Ali Guderzi ve Pakistan'daki askeri ataşemiz Albay Mustafa Kamberpur da katıldı.

Pakistan ordu komutanı ile birlikte bazı Pakistan askeri ve güvenlik yetkilileri, İran İslam Cumhuriyeti heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, İran-Pakistan ilişkilerine ilişkin son gelişmeler, bölgedeki güvenlik gelişmeleri, sınır işbirliği ve Afganistan'daki durumu ele aldı.

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