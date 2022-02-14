İran İçişleri Bakanı ikili işbirliğini güçlendirmek için Pakistan Başbakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı ve heyetinin İslamabad'daki varlığını memnuniyetle karşılayan Pakistan Başbakanı Han, iki komşu ve kardeş ülke arasındaki barış ve dostluk sınırlarının güvenliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Han, geçen yıl 16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı sırasında İran ve Pakistan arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirilme ve ortak sınırlarda ticareti kolaylaştırmayı ele aldıklarını ifade etti.

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Pakistan Başbakanı, bu ülkenin sorunlarını çözmenin yolunun askeri çözüm olmadığını ve artık uluslararası toplumun Afgan halkını ciddi bir insani ve ekonomik krizden kurtarmak için üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Pakistan'a yaptığı ilk resmi ziyarette Pakistan Ordusu Komutanı General Kamer Cavid Bacva ile de bir araya geldi.