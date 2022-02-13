Tutarlı dış politika yaptırımları etkisiz hale getirdi

Twitter hesabından açıklama yapan Bahadıri Cehromi, Batılı bir medya kuruluşunun İran'ın petrol ihracatındaki artışla ilgili haberini retweetleyerek, 'Batı medyasının İran petrol ihracatının son üç yılda rekor kırdığını kabul etmesi, İran halkının aleyhinde yürütülen azami baskı politikasının başarısızlığının bir başka işareti' ifadesini kuullandı.

Hükümet Sözcüsü, 'New York ve Viyana'ya ümit bağlamadan yürütülen sonuca odaklı dış politika, yaptırımları etkisiz hale getirmiştir. İran milleti bu savaşın galibidir' diye ekledi.

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