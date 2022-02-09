İran petrokimya endüstrisinde teknik ve mühendislik hizmetleri ihraç etmeye hazır

İran Plast sergisinin İslam Devrimi'nin zaferinin kutlanmasıyla çakışmasına işaret ederek, 'Biz furarın yabancı konuklarını misafir etmekten çok mutluyuz ve petrokimya sektörü ve bu alandaki personel ve uzmanlar adına sie hoş geldiniz diyorum' diye belirtti.

İran'ın petrokimya endüstrisinin 1963 yılında kurulduğunu ve ilk üre gübre fabrikasının Fars ilinde kurulduğuna kaydeden Şahmirzayi, 'Devrimden önce İran'ın petrokimya endüstrisinin üretim kapasitesinin yaklaşık 2 milyon ton olduğu bildiriliyordu' diye konuştu.

Devrim'den sonra profesyonel bir boşlukla karşı karşıya kaldıklarını ve İranlı gençlerin yardımıyla bu endüstrinin yukarı ve aşağı kısımlarını İranlı bilim adamlarının ve onların yardımıyla yönetebildiklerini ifade eden Şahmirzayi, 'Gençliğin iç kapasiteleri ve inisiyatifi ile bu aşamalara geldik' ifadesini kullandı.

Petrol endüstrisinin büyümesini bu alandaki milli kahramanların ve mühendislerin fedakarlıklarına bağlayan Şahmirzayi, 'İran'ın petrol endüstrisi kendi kendine yeterli hale geldi ve bilgiye ihtiyacınız varsa, diğer ülkelere yardım etmeye hazırız' diye ekledi.

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