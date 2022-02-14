Urmiye Gölü'nün su hacmi, yağışlı yılın başlangıcından 160 milyon metreküp daha fazla

En son izlemelere göre Urmiye Gölü'nde 2 milyar 890 milyon metreküp su varken, bu yıl 2 milyar 730 milyon metreküpe ulştığını kaydeden Muhammedi, 'Ayrıca şu anki su yılının başında bu rakam 1.270 metre 65 santimetre iken, Urmiye Gölü'nün seviyesi 1.270 metre ve 70 santimetreye ulaşarak beş santimetre arttı' diye belirtti.

Batı Azerbaycan Bölgesel Su Şirketi Koruma Başkan Yardımcısı, bu dönemde Urmiye Gölü bölgesinde 234 kilometrekarelik bir artış olduğunu açıklayarak, 'Şu anda Azerbaycan'ın Mavi Mücevheri olan Urmiye Gölü'nün alanı 2.261 kilometrekaredir. Tabii ki Urmiye Gölü'nün seviyesi, hacmi ve alanı hala geçen yılın aynı döneminden çok uzak, yani 58 cm daha düşük olduğu tahmin ediliyor' diye konuştu.

Muhammedi, 'Bir yıllık dönemde gölün hacmi 1 milyar 890 milyon metreküp, gölün alanı ise 1.377 kilometre daha az' diye ekled.

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