Urmiye Gölü'nün su hacmi 220 milyon metreküp arttı

Yağış mevsiminin başlamasıyla Urmiye Gölü'nün seviyesinin artacağını ifade eden Rehberdin, 'Ancak şimdi göldeki su hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %43 azalmış durumda' diye belirtti.

Urmiye Gölü'nün su seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre 61 santimetre daha az olduğunu ve deniz seviyesinden 1270 metre 63 santimetre yüksekliğe gerilediğini kaydeden Rehberdin, Urmiye Gölü'nün büyüklüğünün bin 354 km'lik azaldığnıı belirtti.

Gölüm büyüklüğünün halihazırda 2 bin 78 metrekareye düştüğüne değinen Rehberdin, 'Oysa geçen sene bu dönemde gölün büyüklüğü 3 bin 432 kilometrekare olmuştu' değerlendirmesinde bulundu.

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