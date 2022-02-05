İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan ile müzakerelere devam etme şartı

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemesi ve derinleşmesinin İran İslam Cumhuriyeti tarafından her zaman vurgulandığını belirten Reisi, 'Komşu ülkeler ve bölge ile ilişkilerde Irak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Irak'ta güçlü ve uyumlu bir hükümet ile güçlü ve birleşik bir toplum, İran tarafından her zaman önem arzetmiştir' diye belirtti.

Tahran ve Bağdat'ın, bölgesel güvenlik ve istikrar alanında devam edebilecek DAİŞ ve tekfirci gruplarla başa çıkma konusunda başarılı bir deneyime sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Reisi, 'Bölgedeki tüm sorunlar bölge üstü güçlerin müdahalesi olmaması şartıyla ancak bu şekilde çözülebilir. Bölgedeki sorunlar Amerikalıların aşırı taleplerinin sonucudur ve görünüşte değil de gerçek anlamda bölgeden çıkarılırlarsa bölge ülkelerinin kendilerinin tam olarak barış, istikrar ve barışı tesis edebileceklerini göreceğiz' ifadesini kullandı.

Irak hükümetinin İran ile Suudi Arabistan arasında görüşme yapma çabalarına övgüde bulunan Reisi, Suudilerin müzakereleri karşılıklı anlayış ortamında sürdürmeye istekli olmaları koşuluyla, İran'ın bir sonuç alınana kadar Suudi Arabistan ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Yemen halkının yaşadığı sıkıntıları hatırlatan Cumhurbaşkanı Reisi, Irak hükümetinin kuşatmayı kaldırmak ve Yemen halkının haklarını uygulamak için bölgesel bir girişimde öncülük edebileceğini umduğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran ile ekonomik ilişkilerin seviyesinin artırılmasının Irak için çok önemli olduğunu söyledi.

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