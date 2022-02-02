Reyisi: Bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasını destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Reyisi, Tokayev ile ŞİÖ Liderler zirvesi esnasında görüşmesine işaretle, o görüşmede söylediği gibi iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin siyasi ilişkilere uygun düzeyde olmadığını belirterek, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 30. yılında ekonomik ilişkilerin gelişmesi için büyük adımlar atma temennisinde bulundu.

Tokayev de İran’ın bölge ülkelerinin bağımsızlığına verdiği desteğe teşekkür ederek, diplomatik ilişkilerin 30. yılşında iki ülkenin doatane ve yakın ilişkilerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ve ilişkilerin geleceğinin çok aydınlık olacağını söyledi.

İran ile ilişkilerin özellikle ekonomik ilişkilerin gelişmesinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Tokayev, gelecek Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı ve karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesinde katkı sağlaması temennisinde bulundu.

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2012