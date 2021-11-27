Cumhurbaşkanı Reisi Aşkabat'ta

Cumhurbaşkanı Raisi ve üst düzey bir heyet, Cumartesi gecesi Türkmen Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un resmi karşılamasıyla Aşkabat Havalimanı'na geldi ve varışta üst düzey Türkmen hükümet yetkilileri tarafından karşılandı.

15. EİT Zirvesi 28 Kasım Pazar günü Türkmenistan'ın ev sahipliğinde yapılacak ve başkanlığını bu zirvede Türkmenistan üstlenecek.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'nın yarın (Pazar) 15. Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİT) Zirvesi'nde, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği ve ekonomik düzeyinin artırılması konusundaki tutum ve önerilerini ele alması planlanıyor.

Ziyaret sırasında Reisi, ikili ilişkileri geliştirmenin ve derinleştirmenin yollarını görüşmek üzere zirveye katılan mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek.

Türkmenistan'da yaşayan İranlılar, İranlı işadamları ve EİT zirvesine katılanlarla bir araya gelmek, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin bir diğer programı.

İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti EİT'nin 10 üyesidir. ‌

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