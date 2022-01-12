12 Oca 2022 23:33
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News Code: 84611577
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İran ve Kazakistan Dışişleri Bakanları görüştü

İran ve Kazakistan Dışişleri Bakanları görüştü

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloberdi ile yaptığı telefon görüşmesinde en önemli ikili ve bölgesel konuları masaya yatırdılar.

Emir Abdullahiyan görüşmede iki ülkenin olumlu ve dostane ilişkilerine ve ikili, bölgesel ve uluslararası alanda ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesindeki iradelerine vurgu yaptı.

Kazakistan’daki istikrarsızlıklar başladığından beri İran’In bu olayları dikkatli şekilde takip ettiğini ifade eden Emir Abdullahiyan, o ülkeye yabancı müdahaleyi mahkum etti.

Tiloberdi de görüşmede ülkesindeki son gelişmelerle ilgili açıklamada bulunaraki ülkesinin İran ile politikasının devam ettiğini söyledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kasım Tugayev’in Tahran’a yapacağı ziyaretin gündemde olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinin Kazakistan için önemli olduğunu belirterek, Ekim ayında iki ülke 30. diplomatic ilişkilerinin yıldöümü ve Uluslarası Kazakistan Forumuna katılmak için davette bulundu.

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