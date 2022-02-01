Cumhurbaşkanı Reyisi: Ayetullah Safi Golpaygani’nin kalıcı eserleri ve manevi yolu bilim havzalarına her zaman ilham verecek

Cumhurbaşkanı Reyisi, bugün vefat eden Ayetullah Safi Golpaygani ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Reyisi, merhum Ayetullah Safi Golpaygani’nin Ayetullahlar, Brucerdi, Hoccet ve Golpaygani’nin öğrenciliğini yaptığını İslam Devrimi sonrası da Uzmanlar Meclisi ve Anayasa’yı Koruyucular Konseyi’nin genel sekreterliğini yaptığını, kendisinin derin dini bakışına sahip olduğunu, sade yaşamı ve İslam ve Ehl-i Beyt’e aşkla dolu yürepi ile tüm hayatını İslami marifetler ve İslami düzene adadığını belirtti.

Bu büyük merciin dini değerlerin korunması ve değerli eserler yaratmanın yanında çok değerli öğrenciler de yetiştirdiğini ifade eden Ayetullah Reyisi, kendisinin devrimci çabalarda da faal şekilde varlık gösterdiğini söyledi.

Ayetullah Reyisi, merhumun vefatını’dan dolayı İslam İnkılabı Rehberi, bilim havzaları, ailesi ve sevenleri ile öğrencilerine başsağlığı temenni etti ve Yüce Allah’tan merhuma rahmet talep etti.

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