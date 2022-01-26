ABD Ses Editorleri Derneği, Altın Makaralar Ödülleri için bir İranlıyı aday gösterdi

Golden Reels ödellerine 17 dalda aday gösterilenlerin isimleri açıklandı ve Delpak da tanınmış yönetmen Esğer Ferhadi’nin son filmi olan Kahraman filminin ses editi ve ses yönetmenliği için uluslararası uzun metrajlı film dalında aday gösterild.
Kazananların listesi 13 Mars tarihinde açıklanacaktır.
Kahraman isimli film 2022 en iyi yabancı film dalında önadaydır.
57 yaşındaki Delpak, İran'da her yıl düzenlenen ve İran’ın uluslararası düzeyde en iyi Film Festivali olan Fecr Festivalinden bugüne kadar 10 ödül kazanmıştır.
Delpak’ın çalıştığı sinema eserleri arasından Kahraman, Güneşin Çocukları, Bir ayrılık, Mohammad Resulullah as. gibi İran sinemasının önemli eserleri bulunmaktadır.
Tahran,İRNA- ABD Ses Editörleri Derneği ( M.P.S.E) tarafından Kahramn filminin ses editi için İranlı Mohammadreza Delpak’ı, Golden Reels (Altın Makara) ödüllerine aday gösterildi.
Golden Reels ödellerine 17 dalda aday gösterilenlerin isimleri açıklandı ve Delpak da tanınmış yönetmen Esğer Ferhadi’nin son filmi olan Kahraman filminin ses editi ve ses yönetmenliği için uluslararası uzun metrajlı film dalında aday gösterild.
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