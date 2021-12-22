Asger Ferhadi'nin Kahraman'ı 2022 Oscar'ı için erken adaylar listesinde

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 94. Akademi Ödülleri için 10 kategoride adayların ön listesini açıkladı.

Danimarka yapımı Kaçış animasyonu En İyi Belgesel ve En İyi Uluslararası Film dallarında aday gösterildi. Kaçış animasyonunun en iyi uluslararası film kategorisindeki rakiplerinden biri de dünyanın prestijli sinema yayınlarının tahminlerine göre önemli bir Oscar alma şansına sahip olan İran sineması adına çekilen Kahraman filmidir.

92 ülke En İyi Uluslararası Film kategorisine girmeye hak kazanırken, 15 film kısa listeye alındı. Avusturya'dan Büyük Özgürlük, Belçika'dan Oyun Alanı, Bhutan'dan Class Boat, Danimarka'dan Escape, Finlandiya'dan Enclosure No. 6, Finlandiya'dan Ben Senin Adamınım gibi filmler, Kahraman ile yarışacak

Öte yandan diğer İranlı yönetmen Rıza Riyahi'nin çektiği Müzisyen adlı animasyonu, en iyi kısa animasyon listesine dahil edildi. Müzisyen, 82 film arasından seçilen 15 aday arasında yer aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish