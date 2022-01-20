İran ve Rusya Dışişleri Bakanları görüştü

İki Dışişleri Bakanı görüşmede iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki işbirliklerini incelediler ve Lavrov Cumhurbaşkanı Reyisi’nin ilk Moskova ziyaretinin önemli olduğunu belirtti.

Lavrov, iki ülke Cumhurbaşkanının uzunca görüşmesi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Reyisi’nin sıkışık Moskova programında Duma’da da konuşma yaptığını belirtti.

Dün Moskova’ya gelen Cumhurbaşkanı Reyisi ve yanındaki üst düzey heyetin görüşmeleri bugün de devam etti.

Cumhurbaşkanı Reyisi dün Cumhurbaşkanı Putin ile 3 saati akın bir görüşme gerçekleştirdi ve stratejik ilişkilerin çeşitli boyutları, bölgesel ve uluslarası konuları Rus muadili ile inceledi.

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