Deniz Güvenliği Kuşağı 2022 İran, Rusya ve Çin’in katılımıyla düzenlenecek

Amiral Taceddini tatbikatın ‘’ Barış ve İstikrar İçin Birlikte’’ olduğunu ve 17 bin kilometer karelik bir alanda barış ve dostluk mesajı ile yapılacağını söyledi.

Tatbikatın daha önceden planlandığını ve hedefinin bölgede güvenlik ve temellerinin güçlendirilmesi, üç ülke arasında işbirliğinin artması ve üç ülkenin dünya barış ve istikrarı için ortak desteğinin göstermesi olduğunu ifade eden Taceddini, deniz güvenliğinin arttırılması, korsanlıarla mücadele, deniz terörizmle mücadele, arama kurtarma için bilgi paylaşımı ve tecrübe paylaşımlarının da tatbikatın hedeflerinden olduğunu söyledi.

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2012