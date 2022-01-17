İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

Açıklmaya göre, son 24 saatte 20 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 132 bin 95’e yükseldiği, vakalardan 1 bin 313 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 66 bin 819 kişinin iyileşerek taburcu edildiğini belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 43 milyon 499 bin ve 337 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’ şu ana kadar 60 milyon 350 bin 685 kişiye ilk doz korona aşısı 53 milyon 195 bin ve 312 kişiye de ikinci doz aşı ve 12 milyon bin 855 bin ve 978 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 126 milyon 401 bin 975 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.