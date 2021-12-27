İran’da 117 milyon doz korona aşısı uygulandı

Açıklamaya göre şu ana kadar 59 milyon 592 bin kişinin birinci doz, 51 milyon 402 bin kişinin ikinci doz ve 6 milyon 344 kişinin ise 3. doz aşı uyguladıkları bildirildi.

Bugün İran’da korona’da 34 kişinin hayatını kaybetmesi ile birlikte 131 bin 434 kişinin korona’dan hayatını kaybettiği bildirildi. Şu ana kadar 6 miluon 186 kişi İran’da Korona’ya yakalanırken 6 milyon 186 kişinin iyileştiği ifade ediilmektedir.

Şu ana kadar İran’da 41 milyon 592 kişiye korona testi uygulanmakta ve 2 bin 766 kişi de yoğun bakımda tedavi edilmektedirler.

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2012