27 Ara 2021 18:55
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News Code: 84592766
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İran’da 117 milyon doz korona aşısı uygulandı

İran’da 117 milyon doz korona aşısı uygulandı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar İran’da 117 milyon doz korona aşısı uygulandığı bildirildi.

Açıklamaya göre şu ana kadar 59 milyon 592 bin kişinin birinci doz, 51 milyon 402 bin kişinin ikinci doz ve 6 milyon 344 kişinin ise 3. doz aşı uyguladıkları bildirildi.

Bugün İran’da korona’da 34 kişinin hayatını kaybetmesi ile birlikte 131 bin 434 kişinin korona’dan hayatını kaybettiği bildirildi. Şu ana kadar 6 miluon 186 kişi İran’da Korona’ya yakalanırken 6 milyon 186 kişinin iyileştiği ifade ediilmektedir.

Şu ana kadar İran’da 41 milyon 592 kişiye korona testi uygulanmakta ve 2 bin 766 kişi de yoğun bakımda tedavi edilmektedirler.

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