Japonya'nın Tahran Büyükelçisi: İran'a 3 milyon doz korona aşısı sağladık

İRNA'ya konuşan İkawa, 'Koronavirüsle mücadele henüz bitmedi ve devam ediyor ve Japon hükümeti koronavirüsü kontrol etmek için İran ile işbirliği yapmaya çalışıyor' diye belirtti.

Rezevi Horasan ili ziyaretinin amaçları hakkında konuşan İkawa, 'Bu ziyaret sırasında Rezevi Horasan Valisi ile görüşürken, ekonomik konular da dahil olmak üzere çeşitli işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk, çünkü çeşitli faaliyetlerin genişletilmesi olasılığı her iki taraf için de faydalı olacaktır' diye konuştu.

Bu ildeki varlığının ikinci gününde, İran-Afgan sınırından ve Türbet-i Cam şehrine yaptığı ziyarette Afgan mültecilerin ikamet durumlarını incelediklerini ifade eden İkawa, 'Afganistan'daki son gelişmeler göz önüne alındığında, Afgan mültecileri desteklemek için yeni ve daha fazla işbirliği geliştirmek için çalışacağız' değerlendirmesinde bulundu.

Japon Büyükelçisi, Rezevi Horasan'a yaptığı üç günlük ziyaret sırasında Rezevi Horasan ilinden bir grup yetkiliyle bir araya gelerek, çeşitli işbirliğinin genişletilmesini görüştü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish