İran'da Koronadan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

Açıklamaya göre, son 24 saatte 77 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede korona virüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 130 bin 277’ye yükseldiğini, vakalardan 2 bin 849 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 40 milyon 880 bin ve 338 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’ şu ana kadar 59 milyon 197 bin 419 kişiye ilk doz korona aşısı 50 milyon 499 bin 988 kişiye de ikinci doz aşı ve 4 milyon 54 bin 55 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 113 milyon 751 bin 456 dozu geçtiği ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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