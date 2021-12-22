İran'da 4.5 milyondan fazla insan 3. doz korona aşısını yaptı

Bugüne kadar kesin tanı kriterlerine göre 442'si hastaneye kaldırılan 2 bin 706 yeni kovid vakası tespit edilerek ülkedeki toplam kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 157 bin 519'a ulaştı.

Son 24 saatte 44 kişinin kovidden dolayı hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 131 in 211'e ulaştı. Bugün, 566 günün ardından ülkedeki kovid kaynaklaı ölüm sayısı 50'nin altına düştü. En son geçen yıl 25 Mayıs'ta günde 50'den az insan, korona nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Şu ana kadar 6 milyon 324 bin 404 hasta iyileşti veya hastanelerden taburcu edildi. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 821 kovid hastası bulunuyor.

Ülkede şimdiye kadar 41 milyon 82 bin 66 kişi üzerinde kovid teşhis testi yapıldı. Şimdiye kadar 59 milyon 313 bin 976 kişiye ilk doz, 50 milyon 744 bin 197 kişi ikinci doz ve 4 milyon 593 bin 787 kişiye üçüncü doz korona aşısı yapıldı ve toplam enjekte edilen aşı sayısı 114 milyon 651 bin 738 doza ulaştı.