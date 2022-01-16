Tarım'da MÖ 1. binyıla tarihlenen 9 tarihi çanak çömlek keşfedildi

İRNA'ya konuşan Fazli, 'Bu nesneler arasında 9 toprak kap, 2 kulplu testi, 2 kulplu bardak, bir tabak ve diğer dört tarafı siyah ve bezelye renginde çömlekler yer alıyor' dedi.

İl Kültür Varlıkları, Turizm ve El Sanatlarını Koruma Birimine bağlı güçlerin sivil toplum kuruluşları, onursal varisler, güvenlik ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde, tarihi eser ve ören yerlerine sahip çıktğını dile getien Fazli, 'Tarım şehrinin tarihi antikliği nedeniyle tarih öncesi dönemlerden tarihi ve İslami dönemlere kadar birçok yerleşim yeri, tepe ve yapı bulunuyor ve bu anıtlar antik tepelerde ve ovalardadır' diye kaydetti.

Fazli, kültürel ve tarihi anıtları ulusal kimlik ve onur belgesi olarak nitelendirerek, toplumun tüm katmanları tarafından korunmaları çağrısında bulundu.

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